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Мбаппе в дебютном матче за "Реал" сразу забрал титул

Футбол Первый Трофей Реал, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 10:01 Фото: Instagram/realmadrid
В ночь на 15 августа звездный французский форвард Килиан Мбаппе заработал первый свой трофей в дебютном матче за "Реал" – Суперкубок УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Дебют 25-летнего форварда получился ярким, его новый клуб одержал победу над итальянской "Аталантой" со счетом 2:0 и завоевал Суперкубок УЕФА.

А сам Мбаппе вышел в стартовом составе "сливочных" и забил победный мяч во втором тайме. 

"Главное для нападающего в штрафной это постоянное движение. Нельзя останавливаться, потому что ситуация меняется в зависимости от того, что делает игрок. Двигайся вправо, двигайся влево, все может измениться. Всегда надо обращать внимание на то, что делает Беллингем. Он отдал прекрасный пас, после которой я сразу отправил мяч в сетку".Килиан Мбаппе

Здесь нужно отметить, что Мбаппе впервые стал победителем еврокубкового турнира. 4 года назад он играл в финале Лиги чемпионов, когда его ПСЖ проиграл немецкой "Баварии".


Вдобавок, гол Мбаппе в ворота "Аталанты" стал девятым в последних 12 финальных матчах на уровне клубов и сборной.

"Прекрасный вечер, долго ждал этого момента. Очень счастлив, гол это важно, так как я нападающий. В "Реале" мы всегда должны побеждать. У нас лучшие футболисты на всех позициях. Мы должны прибавлять, и я первый, кто должен это сделать. Если я забью 50 голов, так тому и быть. Надо побеждать, мы всегда стремимся к большему".Килиан Мбаппе

Таким образом, мадридский клуб в шестой раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА.

А уже 18 августа "Галактикос" начнет очередной поход за "золотом" в Ла Лиге, гостевым матчем против "Мальорки".  

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УЕФА Мбаппе Килиан ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
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