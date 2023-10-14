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Начался товарищеский матч "Кайрата" против "Зенита": какой будет стартовый состав

центральный стадион Алматы Фото: Zakon.kz
14 октября в 17:00 по Астане стартовал товарищеский матч алматинского футбольного клуба "Кайрат" против российской команды "Зенит". Команды представили стартовый состав, сообщает Zakon.kz.

Матч проходит на Центральном стадионе Алматы, петербуржцы в играют в гостях.

Стартовый состав "Кайрата": Устименко, Каримов, Баньяк, Васин, Арад, Сейдахмет, Сергеев, Крачковский, Швырев, Жоао Пауло, Шушеначев.

Стартовый состав "Зенита": Васютин, Караваев, Чистяков, Ренан, Круговой, Сутормин, Коваленко, Ерохин, Ду Кейрос, Мостовой, Изидор.

Возле стадиона в Алматы собрались сотни людей, чтобы поболеть за местный клуб.

центральный стадион Алматы

Фото: Zakon.kz

Также в ночь на 15 октября в 00:45 состоится матч сборной Казахстана против Дании. Казахстан будет играть в гостях в Копенгагене.

Главный тренер сборной Магомед Адиев на пресс-конференции заявил, что мы та сборная, которая трудностей не боится, но особо отметил, что мнение соперников о нашей команде изменилось.

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