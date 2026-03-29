Спорт

"Кайрат" после автобусного путешествия из Москвы сыграл против "Зенита"

Фото: Instagram/f.c.kairat
Поздно вечером 28 марта в Санкт-Петербурге прошел товарищеский футбольный матч, где 10-кратный чемпион России "Зенит" принимал на своей арене казахстанский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Хозяева поля в ранге фаворитов смотрелись более уверенно и победили чемпионов Казахстана благодаря голам своих лидеров Нино и Соболева, которые отличились за 21 минуту первого тайма.

Надо заметить, что поединок имел статус товарищеского и оба коллектива экспериментировали своими составами, выпуская молодежь, просматривая их в деле.

"Благодарим "Кайрат" за непростую логистику приезда к нам. Вышла молодежь и получила игровое время. Все здоровы, обошлось без травм. Провели хороший матч против хорошей команды. Молодежь нужно оценивать через призму, это для них был дебют. Выйти в составе основной команды против клуба, который играл в Лиге чемпионов. Думаю, это незабываемо и останется в памяти. Это им такой аванс за их отношение и игру в составе молодежной команды".Главный тренер "Зенита" Сергей Семак

В матче с "Кайратом" за клуб из Санкт-Петербурга дебютировали шесть местных воспитанников. Ну и гости испытали в деле свои таланты.

Алматинский клуб прибыл в северную столицу России без четырех своих лидеров, которые ныне находятся в Астане на сборах главной команды страны.

Нельзя не отметить, что приезд подопечных Рафаэля Уразбахтина к "Зениту" прошел с небольшими приключениями.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Сенегал публично выставил Кубок Африки в Париже на фоне скандала с CAF
09:50, Сегодня
Сенегал публично выставил Кубок Африки в Париже на фоне скандала с CAF
"Кайрат" без игроков сборной Казахстана поехал на матч с "Зенитом"
18:16, 26 марта 2026
"Кайрат" без игроков сборной Казахстана поехал на матч с "Зенитом"
Футбол в Алматы: "Кайрат" сыграет против "Зенита"
16:46, 15 августа 2024
Футбол в Алматы: "Кайрат" сыграет против "Зенита"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дзюдоист из Казахстана стал победителем престижного турнира в Хорватии
10:02, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана стал победителем престижного турнира в Хорватии
Фундора успешно защитил титул WBC, досрочно победив Турмана
09:34, Сегодня
Фундора успешно защитил титул WBC, досрочно победив Турмана
Жёстким нокаутом завершился главный бой турнира UFC
09:03, Сегодня
Жёстким нокаутом завершился главный бой турнира UFC
Соболенко выиграла турнир в Майами и обошла Рыбакину в рейтинге WTA
08:25, Сегодня
Соболенко выиграла турнир в Майами и обошла Рыбакину в рейтинге WTA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: