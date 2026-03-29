"Кайрат" после автобусного путешествия из Москвы сыграл против "Зенита"
Поздно вечером 28 марта в Санкт-Петербурге прошел товарищеский футбольный матч, где 10-кратный чемпион России "Зенит" принимал на своей арене казахстанский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.
Хозяева поля в ранге фаворитов смотрелись более уверенно и победили чемпионов Казахстана благодаря голам своих лидеров Нино и Соболева, которые отличились за 21 минуту первого тайма.
Надо заметить, что поединок имел статус товарищеского и оба коллектива экспериментировали своими составами, выпуская молодежь, просматривая их в деле.
"Благодарим "Кайрат" за непростую логистику приезда к нам. Вышла молодежь и получила игровое время. Все здоровы, обошлось без травм. Провели хороший матч против хорошей команды. Молодежь нужно оценивать через призму, это для них был дебют. Выйти в составе основной команды против клуба, который играл в Лиге чемпионов. Думаю, это незабываемо и останется в памяти. Это им такой аванс за их отношение и игру в составе молодежной команды".Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
В матче с "Кайратом" за клуб из Санкт-Петербурга дебютировали шесть местных воспитанников. Ну и гости испытали в деле свои таланты.
Алматинский клуб прибыл в северную столицу России без четырех своих лидеров, которые ныне находятся в Астане на сборах главной команды страны.
Нельзя не отметить, что приезд подопечных Рафаэля Уразбахтина к "Зениту" прошел с небольшими приключениями.
