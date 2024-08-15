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Экс-тренер "Челси" Почеттино возглавит сборную США по футболу

Футбол Тренер США, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 17:56 Фото: Instagram/pochettino
Известный аргентинский футбольный специалист Маурисио Почеттино дал свое предварительное согласие стать главным тренером американской сборной, сообщает Zakon.kz.

По информации The Athletic, 52-летний Почеттино придет на смену Греггу Берхалтеру, который был уволен после неудачи на Кубке Америки-2024.

Если же стороны подпишут контракт, то для аргентинского наставника это будет первый опыт на уровне сборных, так как до этого он работал только с клубами.

Футбол Тренер США, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 17:56

Фото: Instagram/pochettino

Последним из этого списка команд был лондонский "Челси", где он отработал целый сезон. Почеттино знаком любителям футбола своими достижениями в другом английском клубе – "Тоттенхэме".

Специалист также занимал должность главного тренера французского ПСЖ, где руководил такими звездами как Месси, Неймар и Мбаппе.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США.

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