Экс-тренер "Челси" Почеттино возглавит сборную США по футболу
Фото: Instagram/pochettino
Известный аргентинский футбольный специалист Маурисио Почеттино дал свое предварительное согласие стать главным тренером американской сборной, сообщает Zakon.kz.
По информации The Athletic, 52-летний Почеттино придет на смену Греггу Берхалтеру, который был уволен после неудачи на Кубке Америки-2024.
Если же стороны подпишут контракт, то для аргентинского наставника это будет первый опыт на уровне сборных, так как до этого он работал только с клубами.
Фото: Instagram/pochettino
Последним из этого списка команд был лондонский "Челси", где он отработал целый сезон. Почеттино знаком любителям футбола своими достижениями в другом английском клубе – "Тоттенхэме".
Специалист также занимал должность главного тренера французского ПСЖ, где руководил такими звездами как Месси, Неймар и Мбаппе.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США.
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