Паралимпиада-2024: сборная Казахстана заработала 11 лицензий

В период с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже (Франция) состоятся XVII Паралимпийские игры. На данный момент в активе казахстанских паралимпийцев пока 11 лицензий, сообщает Zakon.kz.

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Будущие соревнования в столице Франции пройдут по 23 видам спорта. Сборная Казахстана планирует выступить на аренах Парижа в 9 видах спорта: пара легкая атлетика, пара пауэрлифтинг, пара тхэквондо, пара настольный теннис, пара плавание, пара дзюдо, пара каноэ, волейбол сидя и пара пулевая стрельба.





Фото: Instagram/kazparalympics

На 1 апреля наши паралимпийские атлеты принесли в копилку национальной команды 11 лицензий. Среди них одна лицензия по волейболу сидя среди мужчин, одна лицензия по пара легкой атлетике в дисциплине толкание ядра, три лицензии по пара плаванию, одна лицензия по пара каноэ в дисциплине KL-200 на 200 метров, одна лицензия по пауэрлифтингу, три лицензии по пара таэквондо и одна лицензия по пара пулевой стрельбе.







Фото: Instagram/kazparalympics

Но это не окончательный список паралимпийской сборной Казахстана. До начала парижских состязаний планируется проведение еще 23-х спортивных мероприятий, на которых будут разыграны лицензии на Паралимпийские игры 2024 года.



На прошлых Паралимпийских играх Токио-2020 национальная сборная Казахстана была представлена 25-ю спортсменами, которые завоевали 5 медалей: 1 "золото", 3 "серебра" и 1 "бронза". Данное количество наград позволило нам занять 48-е общекомандное место.

Тем временем, в активе нашей основной сборной для поездки на Летние игры в Париж имеется 31 лицензия. Одними из последних данного успеха добились казахстанские фехтовальщики, на этапе Кубка мира в Тбилиси (Грузия).