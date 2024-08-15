В Астане талисман хоккейной команды сделал девушке предложение на льду "Барыс Арены"
Фото: Sputnik Kazakhstan
После хоккейного матча между "Барысом" и сборной республики на Кубке президента Казахстана, талисман столичного хоккейного клуба оказался в центре внимания, сообщает Zakon.kz.
Во время соревнований талисман хоккейной команды "Барыс" всегда находился в маске, но в этот раз герой ее снял.
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