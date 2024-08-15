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В Астане талисман хоккейной команды сделал девушке предложение на льду "Барыс Арены"

Талисман команды &quot;Барыс&quot; сделал предложение, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 04:42 Фото: Sputnik Kazakhstan
После хоккейного матча между "Барысом" и сборной республики на Кубке президента Казахстана, талисман столичного хоккейного клуба оказался в центре внимания, сообщает Zakon.kz.

Во время соревнований талисман хоккейной команды "Барыс" всегда находился в маске, но в этот раз герой ее снял.

Многие жители столицы впервые увидели лицо задорного Барсика.

Он встал на одно колено и протянул избраннице кольцо.

Под аплодисменты трибун она сказала "да".

За ребят порадовались все собравшиеся.

Ранее Zakon.kz побывал на уникальной фотовыставке в Алматы. На территории алматинского торгового центра под отрытым небом открылась фотовыставка "Сильные духом", посвященная паралимпийцам.

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