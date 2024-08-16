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Скандальная боксерша получила государственную награду и преобразилась в красавицу

Бокс Орден Салон Красоты, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 15:34 Фото: Instagram/imane_khelif_10
Несомненно, одной из главных фигур Олимпиады-2024 в Париже стала алжирская боксерша Иман Хелиф. С первых дней выступления на французском ринге ее имя не сходило со страниц мировых СМИ из-за проблем с гендерным тестом, сообщает Zakon.kz.

Что бы не говорили о ней во всем мире, в Алжире спортсменку встретили с большими почестями. Иман Хелиф, которая стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 66 кг на Играх в Париже, получила награду от президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

А местные стилисты превратили боксершу в красавицу в розовом платье и с великолепным макияжем.

Бокс Преображение Спортсменки, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 15:34

Фото: Instagram/imane_khelif_10

В Париже спортсменку критиковали многие, начиная от болельщиков и заканчивая экс-президентом США Дональдом Трампом. Итальянская боксерша Анджела Карини даже отказалась от боя с Хелиф на Олимпиаде-2024.

Из-за этих нападок алжирка обратилась с жалобой в парижскую прокуратуру в адрес Трампа и других известных личностей, таких как Джоан Роулинг и Илон Маск.

В финале Олимпийских игр-2024 Иман одержала победу над китайской спортсменкой Лиу Ян единогласным решением судей. 

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