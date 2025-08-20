Скандально известная боксерша Иман Хелиф, провалившая гендерный тест, завершила карьеру

Бывший менеджер спортсменки Нассера Йесфаха заявил о том, что олимпийская чемпионка Иман Хелиф из Алжира завершила профессиональную боксерскую карьеру после гендерного скандала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Nice-Matin, Хелиф впала в депрессию.

"Иман покинула мир бокса, сейчас она все бросила. После того, что случилось на Олимпиаде, она даже не начала заниматься снова и больше не боксирует. Если она станет профессионалом, то ей придется пройти такое же испытание", – сказал менеджер.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх-2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала "золото" в весе до 66 кг.

Во время французских состязаний алжирская боксерша заставила плакать итальянку, которая вскоре объявила о завершении карьеры.

Позже французский журналист Джаффар Айт Аудиа нашел доказательства, что Иман Хелиф на самом деле можно считать мужчиной.