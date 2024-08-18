Финал Суперкубка: Роналду вывел "Аль-Наср" вперед

17 августа в финальном поединке Суперкубка Саудовской Аравии выясняли отношения две сильнейшие команды прошлого розыгрыша чемпионата – "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль", сообщает Zakon.kz.

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду ожидаемо не остался без забитого мяча.

На 44-й минуте Роналду поразил ворота действующих чемпионов страны, открыв счет в матче.

39-летний португалец забил два гола и сделал одну результативную передачу в двух стартовых матчах начавшегося сезона.

В прошедшей кампании Криштиану Роналду стал автором 50 забитых мячей в 51 встрече всех турниров.

Ранее сообщалось, что "Жирона" сыграла вничью с "Бетисом" в первом туре Ла Лиги.

