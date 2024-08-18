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Финал Суперкубка: Роналду вывел "Аль-Наср" вперед

&quot;Суперкубок&quot; в Саудовской Аравии, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 06:31 Фото: Instagram/cristiano
17 августа в финальном поединке Суперкубка Саудовской Аравии выясняли отношения две сильнейшие команды прошлого розыгрыша чемпионата – "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль", сообщает Zakon.kz.

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду ожидаемо не остался без забитого мяча.

На 44-й минуте Роналду поразил ворота действующих чемпионов страны, открыв счет в матче.

39-летний португалец забил два гола и сделал одну результативную передачу в двух стартовых матчах начавшегося сезона.

В прошедшей кампании Криштиану Роналду стал автором 50 забитых мячей в 51 встрече всех турниров.

Ранее сообщалось, что "Жирона" сыграла вничью с "Бетисом" в первом туре Ла Лиги.

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