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Роналду отметился очередным скандалом в Саудовской Аравии

Футбол Скандал Саудовская Аравия, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 17:17 Фото: Instagram/alnassr
Португальская футбольная звезда Криштиану Роналду не принял участие в церемонии награждения своей команды "Аль-Наср" серебряными медалями за Суперкубок Саудовской Аравии. Форвард покинул поле сразу после разгрома 1:4 от "Аль-Хиляла", сообщает Zakon.kz.

39-летнего нападающего не было в числе награждаемых футболистов "Аль-Насра" после поражения в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

Неизвестно, почему капитан и лидер "Аль-Насра" ушел в раздевалку, когда все его остальные коллеги остались на поле.

Подобный поступок за Роналду числится уже не впервой, в своем бывшем клубе "Манчестер Юнайтед" португалец засветился аналогичным поведением.

А в этом году Криштиану попадал на страницы газет из-за двух скандалов, но уже на территории арабской страны.

Минувшей ночью "Аль-Наср" был разгромлен главным конкурентом по чемпионату Саудовской Аравии – "Аль-Хилялем" (1:4) – в рамках матча за Суперкубок.

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