Роналду отметился очередным скандалом в Саудовской Аравии
39-летнего нападающего не было в числе награждаемых футболистов "Аль-Насра" после поражения в финале Суперкубка Саудовской Аравии.
Cristiano wasn’t with the team as they received their silver medals.pic.twitter.com/thI4Z9gJLX— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) August 17, 2024
Неизвестно, почему капитан и лидер "Аль-Насра" ушел в раздевалку, когда все его остальные коллеги остались на поле.
Подобный поступок за Роналду числится уже не впервой, в своем бывшем клубе "Манчестер Юнайтед" португалец засветился аналогичным поведением.
А в этом году Криштиану попадал на страницы газет из-за двух скандалов, но уже на территории арабской страны.
Минувшей ночью "Аль-Наср" был разгромлен главным конкурентом по чемпионату Саудовской Аравии – "Аль-Хилялем" (1:4) – в рамках матча за Суперкубок.