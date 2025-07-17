Роналду выиграл сразу три награды чемпионата Саудовской Аравии

Знаменитый португальский форвард "Аль‑Насра" Криштиану Роналду был вне конкуренции в опросе саудовских болельщиков футбола и забрал три приза местного чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс‑служба саудовской Суперлиги, 40-летний португалец стал победителем в трех номинациях, и самая основная награда – статус "лучшего игрока" – досталась именно ему.

На протяжении всего сезона капитан "Аль-Насра" после 15 матчей забирал приз лучшего футболиста.

За 30 игр Роналду забил 25 голов, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Плюс Криштиану стал автором самого красивого гола сезона-2024/2025 в Саудовской Аравии. К сожалению, португалец второй год подряд не может добраться до золотых медалей местного чемпионата, довольствуясь "серебром" (2024) и "бронзой" (2025).

Несмотря на эти результаты, Роналду недавно подписал новый контракт с "Аль-Насром", по которому будет получать рекордные для мирового футбола 263 млн евро в год.