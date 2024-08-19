Стал известен расширенный состав сборной Казахстана по футболу на матчи Лиги наций УЕФА

Главный тренер национальной сборной Казахстана Станислав Черчесов объявил расширенный список игроков, вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА против Норвегии (6 сентября) и Словении (9 сентября), сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 августа 2024 года рассказали в Казахстанской федерации футбола (КФФ).

В расширенный состав сборной Казахстана на матчи Лиги наций против Норвегии и Словении вошли 36 игроков:

вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Александр Заруцкий ("Астана"), Стас Покатилов ("Тобол"), Темирлан Анарбеков ("Женис");

Игорь Шацкий ("Актобе"), Александр Заруцкий ("Астана"), Стас Покатилов ("Тобол"), Темирлан Анарбеков ("Женис"); защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все – "Ордабасы"), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба – "Тобол"), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Михаил Габышев ("Елимай"), Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Лев Скворцов ("Шинник", Россия), Талгат Кусяпов ("КАМАЗ", Россия), Асхат Балтабеков ("Жетысу"), Улар Жаксыбаев ("Кызылжар");

Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все – "Ордабасы"), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба – "Тобол"), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Михаил Габышев ("Елимай"), Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Лев Скворцов ("Шинник", Россия), Талгат Кусяпов ("КАМАЗ", Россия), Асхат Балтабеков ("Жетысу"), Улар Жаксыбаев ("Кызылжар"); полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – "Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Силькеборг", Дания), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Арман Кенесов ("Актобе"), Бактиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (оба – "Астана"), Александр Зуев, Ислам Чесноков (оба – "Тобол");

Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – "Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Силькеборг", Дания), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Арман Кенесов ("Актобе"), Бактиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (оба – "Астана"), Александр Зуев, Ислам Чесноков (оба – "Тобол"); нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Оралхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Эльхан Астанов, Рамазан Каримов (оба – "Астана").

"До определения окончательного списка в составе могут быть изменения". Пресс-служба КФФ

В федерации отметили, что тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым проинформирован о состоянии здоровья Максима Самородова и Сагадата Турсынбая.

Кроме того, тренерский штаб находится на связи с медицинскими штабами ФК "Ахмат" и ФК "Ордабасы".

"Учебно-тренировочный сбор стартует 1 сентября в Алматы. Окончательный состав будет определен позднее". Пресс-служба КФФ

В сентябре 2024 года сборная Казахстана в рамках Лиги наций УЕФА проведет два матча. 6 сентября подопечные Станислава Черчесова примут сборную Норвегии. Игра пройдет на Центральном стадионе Алматы. Начало встречи – в 19:00 по местному времени. Через три дня наша команда сыграет на выезде против сборной Словении. Матч состоится в Любляне на стадионе "Стожице". Начало – в 23:45 по времени Астаны.

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