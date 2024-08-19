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Стал известен расширенный состав сборной Казахстана по футболу на матчи Лиги наций УЕФА

Стал известен расширенный состав сборной Казахстана по футболу на матчи Лиги наций УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 18:02 Фото: КФФ/Алексей Сисенбин
Главный тренер национальной сборной Казахстана Станислав Черчесов объявил расширенный список игроков, вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА против Норвегии (6 сентября) и Словении (9 сентября), сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 августа 2024 года рассказали в Казахстанской федерации футбола (КФФ).

В расширенный состав сборной Казахстана на матчи Лиги наций против Норвегии и Словении вошли 36 игроков:

  • вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Александр Заруцкий ("Астана"), Стас Покатилов ("Тобол"), Темирлан Анарбеков ("Женис");
  • защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все – "Ордабасы"), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба – "Тобол"), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Михаил Габышев ("Елимай"), Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Лев Скворцов ("Шинник", Россия), Талгат Кусяпов ("КАМАЗ", Россия), Асхат Балтабеков ("Жетысу"), Улар Жаксыбаев ("Кызылжар");
  • полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – "Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Силькеборг", Дания), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Арман Кенесов ("Актобе"), Бактиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (оба – "Астана"), Александр Зуев, Ислам Чесноков (оба – "Тобол");
  • нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Оралхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Эльхан Астанов, Рамазан Каримов (оба – "Астана").
"До определения окончательного списка в составе могут быть изменения".Пресс-служба КФФ

В федерации отметили, что тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым проинформирован о состоянии здоровья Максима Самородова и Сагадата Турсынбая.

Кроме того, тренерский штаб находится на связи с медицинскими штабами ФК "Ахмат" и ФК "Ордабасы".

"Учебно-тренировочный сбор стартует 1 сентября в Алматы. Окончательный состав будет определен позднее".Пресс-служба КФФ

В сентябре 2024 года сборная Казахстана в рамках Лиги наций УЕФА проведет два матча. 6 сентября подопечные Станислава Черчесова примут сборную Норвегии. Игра пройдет на Центральном стадионе Алматы. Начало встречи – в 19:00 по местному времени. Через три дня наша команда сыграет на выезде против сборной Словении. Матч состоится в Любляне на стадионе "Стожице". Начало – в 23:45 по времени Астаны.

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