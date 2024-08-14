Определились все команды заключительного раунда отбора Лиги чемпионов
Как передает пресс-служба УЕФА, в финальную часть самого престижного клубного турнира Европы будет разыграно 7 путевок. Обладатели мест на групповой стадии будут известны после завершения следующих поединков 4-го раунда квалификации:
"Янг Бойз" – "Галатасарай".
"Динамо" (Загреб) – "Карабах".
"Мидтьюлланд" – "Слован".
"Буде-Глимт" – "Црвена Звезда".
"Мальме" – "Спарта".
"Лилль" – "Славия".
"Динамо" (Киев) – "Ред Булл Зальцбург".
Фото: Instagram/fkqarabagh
Первые встречи 4-го раунда отбора Лиги чемпионов состоятся 20-21 августа, а ответные запланированы на 27-28 августа.
Проигравшие команды в этих играх получат место в Лиге Европы.
Тем временем в ночь на 15 августа будет разыгран первый трофей нового сезона в европейском футболе, где мадридский "Реал" сыграет с итальянской "Аталантой" в матче за Суперкубок УЕФА.
В этой встрече может официально дебютировать звездный новичок "сливочных" Килиан Мбаппе.