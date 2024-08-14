Определились все команды заключительного раунда отбора Лиги чемпионов

В ночь на 14 августа прошли ответные поединки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, по исходу которых теперь известны все пары, которые разыграют путевки в групповой этап, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба УЕФА, в финальную часть самого престижного клубного турнира Европы будет разыграно 7 путевок. Обладатели мест на групповой стадии будут известны после завершения следующих поединков 4-го раунда квалификации:

"Янг Бойз" – "Галатасарай".



"Динамо" (Загреб) – "Карабах".

"Мидтьюлланд" – "Слован".



"Буде-Глимт" – "Црвена Звезда".

"Мальме" – "Спарта".

"Лилль" – "Славия".



"Динамо" (Киев) – "Ред Булл Зальцбург".





Фото: Instagram/fkqarabagh

Первые встречи 4-го раунда отбора Лиги чемпионов состоятся 20-21 августа, а ответные запланированы на 27-28 августа.

Проигравшие команды в этих играх получат место в Лиге Европы.

Тем временем в ночь на 15 августа будет разыгран первый трофей нового сезона в европейском футболе, где мадридский "Реал" сыграет с итальянской "Аталантой" в матче за Суперкубок УЕФА.

В этой встрече может официально дебютировать звездный новичок "сливочных" Килиан Мбаппе.

