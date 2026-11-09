Сборная Казахстана изменила состав перед предстоящими матчами Лиги наций

В национальную команду вызвали форварда "Елимая" для замены травмированного игрока в матчах Лиги наций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, в составе сборной Казахстана произошло изменение перед предстоящими матчами Лиги наций УЕФА. Вместо нападающего "Астаны" Рамазана Каримова в национальную команду вызван форвард семейского "Елимая" Айбар Жаксылыков.

По информации Казахстанской федерации футбола, Каримов не сможет помочь сборной в ближайших встречах из-за полученной травмы. В связи с этим тренерский штаб принял решение пригласить Жаксылыкова, который заменит футболиста столичного клуба в заявке национальной команды.

Сборной Казахстана предстоит провести два матча в рамках Лиги наций.

13 ноября 2026 года подопечные национальной команды сыграют на выезде против Молдовы, а 16 ноября встретятся со Словакией. Вторая игра состоится в Астане.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Боснии и Герцеговины и столичной "Астаны" Иван Башич может сменить клубную прописку в ходе предстоящего зимнего трансферного окна. 24-летний футболист вызвал интерес у английского "Халл Сити", итальянского "Удинезе" и французского "Страсбура".