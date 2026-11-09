#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+18°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+18°
$
447.14
499.54
5.46
Спорт

Сборная Казахстана изменила состав перед предстоящими матчами Лиги наций

Футболисты, сборная Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 05:18 Фото: kff
В национальную команду вызвали форварда "Елимая" для замены травмированного игрока в матчах Лиги наций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, в составе сборной Казахстана произошло изменение перед предстоящими матчами Лиги наций УЕФА. Вместо нападающего "Астаны" Рамазана Каримова в национальную команду вызван форвард семейского "Елимая" Айбар Жаксылыков.

По информации Казахстанской федерации футбола, Каримов не сможет помочь сборной в ближайших встречах из-за полученной травмы. В связи с этим тренерский штаб принял решение пригласить Жаксылыкова, который заменит футболиста столичного клуба в заявке национальной команды.

Сборной Казахстана предстоит провести два матча в рамках Лиги наций.

13 ноября 2026 года подопечные национальной команды сыграют на выезде против Молдовы, а 16 ноября встретятся со Словакией. Вторая игра состоится в Астане.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Боснии и Герцеговины и столичной "Астаны" Иван Башич может сменить клубную прописку в ходе предстоящего зимнего трансферного окна. 24-летний футболист вызвал интерес у английского "Халл Сити", итальянского "Удинезе" и французского "Страсбура".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Тренер сборной Египта Хоссам Хассан
06:45, Сегодня
Потерял сознание во время драки жен, а затем работу: тренера сборной Египта отправили в отставку
Стал известен расширенный состав сборной Казахстана по футболу на матчи Лиги наций УЕФА
18:02, 19 августа 2024
Стал известен расширенный состав сборной Казахстана по футболу на матчи Лиги наций УЕФА
Футбол Травма Игрока
16:59, 25 сентября 2026
Самородов не сыграет в двух матчах сборной Казахстана в Лиге наций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Никола Крстович празднует гол в ворота Монцы
06:47, Сегодня
"Аталанта" обыграла "Монцу" и прервала серию без побед после осечки с "Кайратом"
Михаил Шайдоров на зимних Олимпийских играх в Милане
06:19, Сегодня
"Очень нервничал": Михаил Шайдоров подвёл итоги выступления на Гран-при Китая
Кори Гауфф на одним из турниров WTA
05:52, Сегодня
Кори Гауфф одержала победу над Джессикой Пегула на старте Итогового турнира WTA
Игровой эпизода в матче Броммапойкарна - Мьельбю
05:20, Сегодня
"Мьельбю" разделил очки с "Броммапойкарной" перед выездом к "Кайрату"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: