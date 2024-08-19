Раскрыт план казахстанских хоккеистов перед отбором на Олимпиаду-2026
С 20 по 22 августа пройдут ряд тренировок на "Барыс Арене", а спустя день после этого расширенный состав наших хоккеистов отправится в Чехию.
25 августа в городе Хомутов команда Олега Болякина сыграет товарищеский матч против местной хоккейной дружины. А уже 27 августа сборная Казахстана прибудет в Братиславу, там 29-го числа проведет первый матч квалификации против Венгрии.
Фото: Instagram/kazakhstanhockey
Через несколько дней казахстанская дружина усилится своими ведущими игроками в лице Никиты Михайлиса, Валерия Орехова, Евгения Рымарева, Артема Лихотникова и Ивана Степаненко.
Хоккеисты "Адмирала" Аркадий Шестаков и Леонид Метальников, плюс Андрей Шутов из "Слована" приступят к подготовке в сборной уже в Европе.
Перед отъездом на квалификационный турнир сборная Казахстана заняла второе место на Кубке Президента, уступив в финале тольяттинской "Ладе".