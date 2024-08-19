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Раскрыт план казахстанских хоккеистов перед отбором на Олимпиаду-2026

Хоккей УТС Европа, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 19:08 Фото: Instagram/olympickz
По завершению Кубка Президента по хоккею сборная Казахстана приступает ко второму этапу подготовки к финальному раунду Олимпийской квалификации, сообщает Zakon.kz.

С 20 по 22 августа пройдут ряд тренировок на "Барыс Арене", а спустя день после этого расширенный состав наших хоккеистов отправится в Чехию.

25 августа в городе Хомутов команда Олега Болякина сыграет товарищеский матч против местной хоккейной дружины. А уже 27 августа сборная Казахстана прибудет в Братиславу, там 29-го числа проведет первый матч квалификации против Венгрии.

Хоккей УТЯ Чехия, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 19:08

Фото: Instagram/kazakhstanhockey

Через несколько дней казахстанская дружина усилится своими ведущими игроками в лице Никиты Михайлиса, Валерия Орехова, Евгения Рымарева, Артема Лихотникова и Ивана Степаненко.

Хоккеисты "Адмирала" Аркадий Шестаков и Леонид Метальников, плюс Андрей Шутов из "Слована" приступят к подготовке в сборной уже в Европе.

Перед отъездом на квалификационный турнир сборная Казахстана заняла второе место на Кубке Президента, уступив в финале тольяттинской "Ладе".   

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