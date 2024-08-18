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Тольяттинская "Лада" впервые выиграла Кубок президента Казахстана в Астане

Сборная Казахстана в финальном матче Кубка президента сыграл с тольяттинской &quot;Ладой&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 21:27 Фото: hcbarys.kz
В финальном матче Кубка президента РК сборная Казахстана сыграла с тольяттинской "Ладой", сообщает Zakon.kz.

Первый период минимально выиграли россияне, но на старте второго Алихан Асетов выровнял положение.

В третьем же периоде команды провели по две минуты в численном большинстве, но реализовать свои численные перевесы не смогли, за 40 секунд до финальной сирены тренерский штаб казахстанской ледовой дружины заменил вратаря на шестого полевого игрока, но результата это не дало – 2:1 в пользу команды из Тольятти, которая впервые выигрывает президентский Кубок в столице Казахстана (нынешний розыгрыш турнира был 13-м по счету).

Отметим, что ранее столичный "Барыс" (семь трофеев), который в это воскресенье стал бронзовым призером турнира, в матче за третье место в овертайме вырвав победу у хабаровского "Амура".

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