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Казахстанские хоккеисты отправляются за путевкой на Олимпиаду-2026

Хоккей Сборная РК Отбор, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 16:43 Фото: Instagram/kazakhstanhockey
В Астане сборная Казахстана по хоккею завершила второй этап подготовки к финальному раунду Олимпийской квалификации. 23 августа наша дружина отправится в Чехию, чтобы попытаться завоевать путевку на будущие зимние Игры, сообщает Zakon.kz.

По итогам астанинских сборов тренерский штаб казахстанской команды определил следующий состав на предолимпийский квалификационный турнир.

Вратари: Никита Бояркин ("Барыс"), Максим Павленко ("Рязань-ВДВ") и Андрей Шутов ("Слован").

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр (все "Барыс"), Дмитрий Бреус ("Торпедо"), Леонид Метальников ("Адмирал"), Эдуард Михайлов ("Арлан"), Валерий Орехов ("Металлург") и Иван Степаненко ("Хумо").

Нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Динмухамед Кайыржан, Максим Мухаметов, Руслан Оспанов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все "Барыс"), Руслан Демин ("Сарыарка"), Артем Лихотников ("Хумо"), Кирилл Панюков ("Амур"), Евгений Рымарев ("Юнисон"), Аркадий Шестаков ("Адмирал") и Никита Михайлис ("Металлург").

Перед поездкой на квалификационный турнир команда Олега Болякина приняла участие на Кубке президента РК с участием трех клубов КХЛ и заняла там второе место.

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