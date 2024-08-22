Казахстанские хоккеисты отправляются за путевкой на Олимпиаду-2026

Фото: Instagram/kazakhstanhockey

В Астане сборная Казахстана по хоккею завершила второй этап подготовки к финальному раунду Олимпийской квалификации. 23 августа наша дружина отправится в Чехию, чтобы попытаться завоевать путевку на будущие зимние Игры, сообщает Zakon.kz.

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