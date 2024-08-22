Казахстанские хоккеисты отправляются за путевкой на Олимпиаду-2026
По итогам астанинских сборов тренерский штаб казахстанской команды определил следующий состав на предолимпийский квалификационный турнир.
Вратари: Никита Бояркин ("Барыс"), Максим Павленко ("Рязань-ВДВ") и Андрей Шутов ("Слован").
Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр (все "Барыс"), Дмитрий Бреус ("Торпедо"), Леонид Метальников ("Адмирал"), Эдуард Михайлов ("Арлан"), Валерий Орехов ("Металлург") и Иван Степаненко ("Хумо").
Нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Динмухамед Кайыржан, Максим Мухаметов, Руслан Оспанов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все "Барыс"), Руслан Демин ("Сарыарка"), Артем Лихотников ("Хумо"), Кирилл Панюков ("Амур"), Евгений Рымарев ("Юнисон"), Аркадий Шестаков ("Адмирал") и Никита Михайлис ("Металлург").
Перед поездкой на квалификационный турнир команда Олега Болякина приняла участие на Кубке президента РК с участием трех клубов КХЛ и заняла там второе место.