Месси раскрыл, почему заплакал после матча с Египтом на ЧМ-2026
Фото: FIFA
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси раскрыл, почему заплакал после победы над командой Египта в матче 1/8 финала чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az, по его словам, это была радость, облегчение, потому что команда Месси хотела продолжать борьбу.
"Это из-за всего, что произошло в матче, из-за всей работы, которую нам пришлось проделать", – сказал он.
К 79-й минуте Аргентина проигрывала 0:2, но затем сделала камбэк и выиграла со счетом 3:2. Месси в этом матче отдал результативную передачу и оформил гол. После финального свистка он не сдержал слез.
Встреча состоялась на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в американской Атланте.
В четвертьфинале аргентинская команда сыграет со Швейцарией.
Ранее мы писали о том, что Роналду тоже не сдержал слез после поражения от сборной Испании на ЧМ‑2026.
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