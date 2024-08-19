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Лучший футбольный тренер мира высказался о старте своего клуба

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 12:52 Фото: Instagram/mancity
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола одержал первую победу в новом сезоне Премьер-лиги и после матча поделился мнением о прошедшей игре, сообщает Zakon.kz.

Подопечные испанского наставника в стартовом туре английского первенства переиграли на выезде лондонский "Челси" со счетом 2:0.

"Не ожидал такого счета, далеки от лучшей формы, так что три очка – это радостная новость. Проводим вместе девятый сезон, хорошо друг друга знаем. Ошибки есть, надо прибавлять, обо всем поговорили. Команду определяют неудачные моменты в сезоне и для меня руководить ребятами – это честь. Есть план игры в атаке и защите. Но в остальном все зависит от того, как отмечаем успехи и отходим от неудач. Долгое время не могли победить на "Стэмфорд Бридж", и это большой шаг вперед".Главный тренер ФК "Ман Сити" Хосеп Гвардиола

Также Гвардиола оценил гол своего лучшего бомбардира Эрлинга Холанда в матче против "аристократов".

"У него статистика на уровне Месси и Роналду, которые в последние 15 лет полностью доминировали. Не знаю, как он это делает, но 91 гол в 100 матчах в АПЛ – это что-то невероятное". Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола признан лучшим клубным тренером 2023 года. В мае этого года он в пятый раз получил награду лучшего наставника английской Премьер-лиги.

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