"Кайратовцы" стали лучшими по итогам июля

Qazaqstan Football League представила лучшего игрока и тренера OLIMPBET QFL Премьер-лиги за июль 2024 года. Ими стали члены алматинского футбольного клуба "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Информация об этом вышла 19 августа на официальном сайте клуба. Так, лучшим игроком в июле признан нападающий Жоао Пауло. Он сыграл в двух матчах алматинского клуба в прошедшем месяце и отметился двумя забитыми голами.

Лучшим тренером стал 41-летний специалист Александр Кержаков. Он возглавил "Кайрат" в конце мая.

Фото: Instagram/a.kerzhakov11

В июле "Кайрат" провел два матча в турнире:

сыграл вничью с "Женисом";

разгромил карагандинский "Шахтер".

Сейчас команда города Алматы лидирует в турнирной таблице.