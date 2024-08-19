"Кайратовцы" стали лучшими по итогам июля
Фото: Instagram/f.c.kairat
Qazaqstan Football League представила лучшего игрока и тренера OLIMPBET QFL Премьер-лиги за июль 2024 года. Ими стали члены алматинского футбольного клуба "Кайрат", сообщает Zakon.kz.
Информация об этом вышла 19 августа на официальном сайте клуба. Так, лучшим игроком в июле признан нападающий Жоао Пауло. Он сыграл в двух матчах алматинского клуба в прошедшем месяце и отметился двумя забитыми голами.
Лучшим тренером стал 41-летний специалист Александр Кержаков. Он возглавил "Кайрат" в конце мая.
Фото: Instagram/a.kerzhakov11
В июле "Кайрат" провел два матча в турнире:
- сыграл вничью с "Женисом";
- разгромил карагандинский "Шахтер".
Сейчас команда города Алматы лидирует в турнирной таблице.
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