Спорт

Дастан Сатпаев стал лучшим игроком июля в КПЛ

Казахстанский журналист, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 06:59 Фото: Instagram/pflkaz
Дирекция по организации соревнований среди профессиональных клубов назвала лучшего игрока и тренера июля 2025 года в Казахстанской Премьер-лиге по футболу, сообщает Zakon.kz.

По данным Казахстанской Премьер-лиги, лучший игрок и лучший тренер месяца были выбраны по итогам голосования.

Победителя в номинации "Лучший игрок" определяли капитаны и тренеры команд-участниц турнира, а звание "Лучшего тренера" присудили на основе внутреннего голосования среди главных тренеров клубов.

По результатам голосования, в четвертый раз в текущем сезоне лучшим игроком месяца признан 17-летний нападающий алматинского "Кайрата" Дастан Сатпаев. В июле он провел три матча в рамках Премьер-лиги, отдав три результативные передачи. Кроме того, в квалификации Лиги чемпионов Сатпаев сыграл четыре встречи, отметившись двумя голами и двумя ассистами.

До этого Сатпаев уже становился лучшим игроком месяца в марте – тогда он разделил награду с полузащитником "Астаны" Марином Томасовым. В апреле и мае юный форвард побеждал в номинации индивидуально. В июне лучшим был признан нападающий "Тобола" и сборной Казахстана Ислам Чесноков.

Лучшим тренером июля стал наставник "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин. Под его руководством команда провела три матча в Премьер-лиге, одержав две победы и сыграв один матч вничью. В Лиге чемпионов алматинцы успешно преодолели квалификационные раунды, обыграв по сумме двух встреч словенскую "Олимпию" и финский КуПС.

Ранее стало известно, что у Месси появился конкурент – корейская звезда Сон Хын Мин.

Аксинья Титова
Казахстанский теннисист получил дисквалификацию за допинг до 2028 года
Спорт
01:57, 20 августа 2025
Казахстанский теннисист получил дисквалификацию за допинг до 2028 года
Елена Рыбакина проиграла первый матч US Open-2025
Спорт
21:23, 19 августа 2025
Елена Рыбакина проиграла первый матч US Open-2025
Объявлен предварительный состав сборной Казахстана по футболу на отборочные матчи ЧМ-2026
Спорт
17:26, 19 августа 2025
Объявлен предварительный состав сборной Казахстана по футболу на отборочные матчи ЧМ-2026
