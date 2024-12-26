Салах назван лучшим игроком Английской Премьер-лиги по футболу

Лидер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах признан лучшим игроком АПЛ нынешнего сезона. Египтянин в этой номинации опередил Коула Палмера ("Челси") и Букайо Сака ("Арсенал"), сообщает Zakon.kz.

По рейтингу, который составил The Telegraph, в список сильнейших футболистов английского первенства на данный момент вошли 30 человек.

И в этой номинации Мохамед Салах встал на вершине рейтинга лучших игроков, где собраны результаты выступления футболиста в текущем сезоне.

Безоговорочно, главный снайпер "мерсисайдцев" сейчас проводит один из лучших сезонов в карьере. Он "тащит" свою команду к титулу в двух главных турнирах Европы – АПЛ и Лиге чемпионов, являясь там главным фаворитом.

Две недели назад Салах упрочил свое лидерство в рейтинге бомбардиров ведущих лиг Европы. Затем он получил награду лучшего игрока месяца Премьер-лиги, шестой раз в карьере.

А на днях Мохамед улучшил рекорд знаменитого Уэйна Руни.