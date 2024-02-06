Названы лучшие полузащитники современного мирового футбола

Популярный британский журнал FourFourTwo опубликовал список из десяти лучших атакующих полузащитников мира в современном футболе. Рейтинг возглавил лидер сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах, сообщает Zakon.kz.

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Помимо египтянина, эксперты FourFourTwo в тройку лучших вингеров планеты включили еще двух представителей АПЛ. На втором месте расположился англичанин Букайо Сака ("Арсенал"), а на третьей строчке разместился игрок "Манчестер Сити" – Филип Фоден.





Фото: Instagram/mancity

Далее с четвертого по десятое места разместились следующие футболисты: Такефуса Кубо ("Реал Сосьедад"), Родриго Гоэс ("Реал-Мадрид"), Хави Симонс ("РБ Лейпциг"), Лерой Зане ("Бавария"), Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Деян Кулушевски ("Тоттенхэм") и 16-летний Ламин Ямал ("Барселона").



Лидер рейтинга лучших вингеров мира Салах сейчас восстанавливается после недавней травмы, которую получил на Кубке африканских наций.

В нынешнем сезоне египтянин сыграл 27 матчей во всех турнирах, где забил 18 голов и сделал девять результативных передач.