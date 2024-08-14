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"Астана" вышла в финал квалификации Лиги конференций

Лига Конференций, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 22:02 Фото: fcastana.kz
"Астана" вышла в финал квалификации Лиги конференций УЕФА, переиграв в ответном поединке румынскую команду "Корвинул" со счетом 6:1, сообщает Zakon.kz.

В первом тайме столичный клуб Казахстана открыл счет на 13-й минуте. Отличился Джеффри Чинеду.

Марин Томасов на 57-й минуте удвоил преимущество "Астаны", а Чинеду на 68-й довел счет до 3:0.

Назми Грипши на 73-й минуте забил четвертый гол в ворота румынского клуба.

Пятый мяч на 76-й минуте забил Томасов.

На 78-й минуте "Корвинул" размочил счет после дальнего удара Михая Велисара.

Окончательный результат на 84-й минуте установил Эльхан Астанов – 6:1.

В раунде плей-офф турнира "Астана" сыграет с победителем пары "Сент Миррен" (Шотландия) – "Бранн" (Норвегия).

9 августа 2024 года в румынском городе Сибиу состоялся первый матч третьего отборочного раунда Лиги конференций, в котором местный футбольный клуб "Корвинул" принимал "Астану".

Аксинья Титова
Астана ФК 2024 год Футбол
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