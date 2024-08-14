"Астана" вышла в финал квалификации Лиги конференций
В первом тайме столичный клуб Казахстана открыл счет на 13-й минуте. Отличился Джеффри Чинеду.
Марин Томасов на 57-й минуте удвоил преимущество "Астаны", а Чинеду на 68-й довел счет до 3:0.
Назми Грипши на 73-й минуте забил четвертый гол в ворота румынского клуба.
Пятый мяч на 76-й минуте забил Томасов.
На 78-й минуте "Корвинул" размочил счет после дальнего удара Михая Велисара.
Окончательный результат на 84-й минуте установил Эльхан Астанов – 6:1.
В раунде плей-офф турнира "Астана" сыграет с победителем пары "Сент Миррен" (Шотландия) – "Бранн" (Норвегия).
9 августа 2024 года в румынском городе Сибиу состоялся первый матч третьего отборочного раунда Лиги конференций, в котором местный футбольный клуб "Корвинул" принимал "Астану".