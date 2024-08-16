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Известен соперник "Астаны" по финалу квалификации Лиги конференций

Футбол Финал Отбора ЛК, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 09:51 Фото: Instagram/fca.astana
В ночь на 16 августа стали известны все участники раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА, одним из которых стал столичный футбольный клуб "Астана". "Желто-синие" теперь померятся силами с норвежским "Бранном", сообщает Zakon.kz.

Если "Астана" заработала себе путевку в финал отборочного этапа днем ранее, то ее соперник определился минувшей ночью.

В итоге казахстанский клуб за выход в групповую стадию Лиги конференций УЕФА сразится с серебряным призером норвежского первенства прошлого сезона – командой "Бранн".

Первый матч этих клубов запланирован на 22 августа в норвежском городе Берген, а ответный пройдет пройдет в Алматы 29 августа.

Подопечные Григория Бабаяна 14 августа на центральном стадионе разгромили румынский "Корвинул" со счетом 6:1.

К сожалению, путь "Астаны" не смог повторить чемпион Казахстана – "Ордабасы". Южане проиграли на выезде армянскому "Пюнику" и вылетели из еврокубков.

После гостевой встречи главный тренер шымкентского коллектива Александр Седнев покинул свой пост. 

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