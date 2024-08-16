Известен соперник "Астаны" по финалу квалификации Лиги конференций
Если "Астана" заработала себе путевку в финал отборочного этапа днем ранее, то ее соперник определился минувшей ночью.
В итоге казахстанский клуб за выход в групповую стадию Лиги конференций УЕФА сразится с серебряным призером норвежского первенства прошлого сезона – командой "Бранн".
Первый матч этих клубов запланирован на 22 августа в норвежском городе Берген, а ответный пройдет пройдет в Алматы 29 августа.
Подопечные Григория Бабаяна 14 августа на центральном стадионе разгромили румынский "Корвинул" со счетом 6:1.
К сожалению, путь "Астаны" не смог повторить чемпион Казахстана – "Ордабасы". Южане проиграли на выезде армянскому "Пюнику" и вылетели из еврокубков.
После гостевой встречи главный тренер шымкентского коллектива Александр Седнев покинул свой пост.