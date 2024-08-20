Полузащитник "Барселоны" Гюндоган возвращается в "Манчестер Сити"

Каталонская "Барселона" решила безвозмездно отпустить своего 33-летнего футболиста Илкая Гюндогана в его бывший клуб – английский "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

В данное время "горожане" обсуждают детали трансфера.

🚨🔵 Understand Barcelona have 100% decided to let Ilkay Gündogan leave for free.



Manchester City are working on details of the deal with Gündogan’s agent now in UK to get the comeback done.



As revealed earlier, Pep Guardiola said YES. ✅



Up to Gündo’s green light ⏳ #MCFC pic.twitter.com/RZL1f1R7DT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024

Главный рулевой "Сити" Хосеп Гвардиола не против возвращение немецкого игрока и экс-капитана своей дружины.

Илкай выступал за английскую команду с 2016 по 2023 год, затем перешел в "Барселону".

В сезоне-2022/23 Гюндоган выиграл европейский футбольный "требл" в составе "Сити".