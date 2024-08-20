Полузащитник "Барселоны" Гюндоган возвращается в "Манчестер Сити"
Фото: Instagram/ilkayguendogan
Каталонская "Барселона" решила безвозмездно отпустить своего 33-летнего футболиста Илкая Гюндогана в его бывший клуб – английский "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.
В данное время "горожане" обсуждают детали трансфера.
🚨🔵 Understand Barcelona have 100% decided to let Ilkay Gündogan leave for free.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024
Manchester City are working on details of the deal with Gündogan’s agent now in UK to get the comeback done.
As revealed earlier, Pep Guardiola said YES. ✅
Up to Gündo’s green light ⏳ #MCFC pic.twitter.com/RZL1f1R7DT
Главный рулевой "Сити" Хосеп Гвардиола не против возвращение немецкого игрока и экс-капитана своей дружины.
Илкай выступал за английскую команду с 2016 по 2023 год, затем перешел в "Барселону".
В сезоне-2022/23 Гюндоган выиграл европейский футбольный "требл" в составе "Сити".
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