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Полузащитник "Барселоны" Гюндоган возвращается в "Манчестер Сити"

Футбол Переход МанСити, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 22:10 Фото: Instagram/ilkayguendogan
Каталонская "Барселона" решила безвозмездно отпустить своего 33-летнего футболиста Илкая Гюндогана в его бывший клуб – английский "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

В данное время "горожане" обсуждают детали трансфера.

Главный рулевой "Сити" Хосеп Гвардиола не против возвращение немецкого игрока и экс-капитана своей дружины.

Илкай выступал за английскую команду с 2016 по 2023 год, затем перешел в "Барселону".

В сезоне-2022/23 Гюндоган выиграл европейский футбольный "требл" в составе "Сити".

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