"Галатасарай" бесплатно приобрел экс-звезду "Ман Сити" Гюндогана

Известный немецкий полузащитник Илкай Гюндоган бесплатно перешел из английского "Манчестер Сити" в турецкий "Галатасарай". Хавбек в новом клубе будет зарабатывать 4,5 млн евро за сезон, сообщает Zakon.kz.

34-летний футболист заключил контракт с чемпионом Турции до середины 2027 года. Гюндоган будет получать зарплату в размере 4,5 миллиона евро в год.

В составе "горожан" Илкай выиграл 14 трофеев, из них пять золотых медалей в АПЛ и один раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА.

"Причина моего ухода проста, по‑прежнему хочу как можно чаще играть, футбол люблю превыше всего. Мне скоро 35, чувствую себя в хорошей форме и искренне верю, что смогу продолжать выступать на высоком уровне в команде, участвующей в Лиге чемпионов. Плюс появился шанс перейти в любимый клуб моего детства в стране, которая для меня много значит. "Сити" нуждается в новом начале после выдающегося периода, полностью понимаю и уважаю. Никогда не забуду того, что этот клуб сделал для меня за эти годы, вы навсегда в моем сердце". Илкай Гюндоган

Гюндоган сыграл за "Сити" 358 игр, где забил 65 голов.

В итоге "Манчестер" за два дня потерял вторую свою звезду. Днем ранее в "Фенербахче" перешел бразильский голкипер Эдерсон.

"Галатасарай" и "Фенербахче" являются непримиримыми соперниками во внутреннем чемпионате, ежегодно сражаясь за высшие медали.