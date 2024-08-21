Молодые казахстанские борцы завоевали два "серебра" на ЧМ-2024

На мировом первенстве мира среди спортсменов до 17 лет по разным видам борьбы, которое проходит в иорданском городе Амман, представители Казахстана заработали две серебряные награды, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, Алпамыс Болатулы, который вышел в финал по греко-римской борьбе в весовой категории до 51 кг, занял второе место, проиграв американцу Джейден Рейни со счетом 5:7.

Другой наш борец Еркебулан Анапия в весе до 80 кг уступил в решающей схватке нейтральному спортсмену Михаилу Шкарину – 0:3, также завоевав серебряную награду мирового первенства.

Фото: telegram/olympickz

Был шанс положить в нашу копилку еще одну медаль, но уже бронзового качества, у Едиге Тулеутаева, который защищал честь страны в весовой категории до 48 к.

Однако он проиграл азербайджанцу Амраху Амрахову со счетом 1:3.

Между тем знаменитый боксер-тяжеловес, 58-летний Майк Тайсон, впервые с 2005 года возвращается на профессиональный ринг. Осенью этого года его соперником станет видеоблогер Джейк Пол.