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Спорт

Казахстанские молодые борцы взяли еще три медали на ЧМ-2026 в США

Борьба Три медали ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 10:20 Фото: telegram/DRSQazaqstan
Сборная Казахстана по греко-римской борьбе пополнила свою копилку еще тремя наградами на мировом первенстве среди спортсменов до 23 лет, которое в эти дни проходит в Лас-Вегасе (США), сообщает Zakon.kz.

15 октября в финале ЧМ-2026 в весовой категории до 87 кг казахстанец Темирлан Турдакын уступил иранцу Ясину Али Язди (0:4).

Плюс в копилку казахстанской дружины попали две бронзовые медали. Арсен Жума (до 55 кг) в поединке за третье место победил представителя Кыргызстана Барсбека Асанкожоева.

Еще одним бронзовым призером от нас стал супертяж Джохар Узаров, который одолел представителя Армении.

В итоге молодежная сборная Казахстана по греко-римской борьбе завершила нынешний чемпионат мира с пятью медалями и заняла второе место в командном зачете.

Днем ранее чемпионами мира стали Айбек Айтбеков (60 кг) и Юсуф Ашрапов (72 кг).

Турнир в Лос-Вегасе продолжится сегодня ночью соревнованиями по женской борьбе.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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