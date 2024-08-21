Кто из спортсменов поедет на Паралимпиаду в Париже от Астаны

Руководитель спортивного клуба для лиц с ограниченными возможностями "Елорда" акимата города Астаны Азамат Тагаев на брифинге в акимате 21 августа 2024 года рассказал о столичных спортсменах, которые примут участие в Паралимпийских играх в Париже-2024, сообщает Zakon.kz.

Азамат Тагаев отметил, что Паралимпийские игры – одно из самых значимых соревнований, которые проходят после Олимпийских игр раз в четыре года.

"С 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут XVII Паралимпийские игры. Национальная сборная Казахстана имеет 33 лицензии по девяти видам спорта. По регионам лидируют Атырауская область – 8 лицензий, на втором месте – Астана – 5 лицензий, на третьем – Жамбылская область – 4 лицензии. Остальные девять регионов имеют по 3, 2 и 1 лицензии. В составе национальной сборной на Паралимпийских играх будут выступать пять спортсменов из Астаны по трем видам спорта. В частности, в пара пулевой стрельбе – Севда Алиева, в паралимпийском плавании – Сиязбек Далиев, в паралимпийском дзюдо – Акмарал Науатбек, Ергали Шамей и Бауыржан Арстанбеков", – рассказал он.

Отметим, что все спортсмены титулованные. Так, Севда Алиева – мастер спорта по пара стрельбе, Сиязбек Далиев – мастер спорта международного класса по пара плаванию, победитель Азиатских игр. Победителями Азиатских игр, чемпионами мира являются Ергали Шамей и Акмарал Науатбек. Она еще и двукратная чемпионка мира, лидер мирового рейтинга. Бауыржан Арстанбеков – мастер спорта международного класса, призер Азиатских игр.