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Трансгендерная спортсменка примет участие в Паралимпиаде-2024

Паралимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 05:50 Фото: X/MaureenSaysNo
В Париже в Паралимпийских играх, которые стартуют 28 августа впервые примет участие трансгендерный атлет. Это итальянская слабовидящая бегунья Валентина Петрилло, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Guardian, спортсменка выступит в беге на дистанциях 200 и 400 метров.

"Мне все еще трудно в это поверить, но я крепко стою на земле, поскольку мой шанс поехать в Токио был в шаге от меня", – прокомментировала Петрилло.

В возрасте 14 лет у спортсменки диагностировали болезнь Штаргардта. В 20 лет Петрилло переехала в Болонью, где изучала компьютерную науку в институте для слепых.

В 2017 году, тогда еще будучи мужчиной, он признался супруге, что любит наряжаться в женскую одежду. С 2018 году атлет стал жить как женщина, а в 2019 году начался прием гормональной терапии. В этот период бегунья столкнулась с анемией и поправилась на 10 кг. Из‑за терапии результаты спортсменки заметно снизились.

Паралимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 05:50

Фото: Х/OliLondonTV

Всего на счету 50-летней спортсменки – бронзовая медаль Чемпионата мира в Париже в 2023 году. До этого были победы 11 национальных титулов в мужской категории.

Стали известны топ-5 стран мира с наибольшими выплатами призерам Олимпийских игр.

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