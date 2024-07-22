Рыбакина, Путинцева и братья Оралбаевы: кто от Астаны поедет на Игры в Париж

Руководитель Дирекции развития спорта Астаны Олжас Акимов на брифинге 22 июля 2024 года рассказал, кто из столичных спортсменов отправится на Олимпийские игры в Париж, сообщает Zakon.kz.

Олжас Акимов уточнил, что из 92 завоеванных лицензий на участие в Играх 13 приходится на столичных спортсменов.

"Если Алматы по этому показателю занимает первое место, то Астана – почетное второе. На третьем месте – Шымкент", – отметил спикер.

По его словам, спортсмены длительно готовились к этим соревнованиям.

"На Парижскую Олимпиаду 12 спортсменов из Астаны завоевали 13 лицензий по семи видам спорта. Из них по теннису – пять лицензий. Елена Рыбакина выиграла турниры "Большого шлема" знаменитого Уимблдона в 2022 году. Занимает четвертое место в мировом рейтинге. Кроме того, в этом сезоне в теннисе выступят Юлия Путинцева, Александр Бублик, Александр Недовесов, Александр Шевченко", – сообщил он.

По боксу Казахстан завоевал две лицензии. Так, впервые в истории Казахстана по данному виду спорта выступят боксеры-близнецы Айбек и Нурбек Оралбаев в весовой категории 80 и 92 кг.

"По женскому боксу – одна лицензия. Ее завоевала чемпионка мира 2016 года Валентина Хальзова. Плавание – две лицензии. Представлять Казахстан будут Адильбек Мусин и Елена Потапенко. По настольному теннису честь страны будет отстаивать Кирилл Герасименко. В прошлом месяце Амир Маймуратов показал высокие результаты в финальном отборе в Будапеште и завоевал путевку в скоростной гонке", – резюмировал Олжас Акимов.

Официальная церемония проводов национальной сборной страны на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже состоялась 17 июля 2024 года.

Главные старты четырехлетия пройдут с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие более 10 тыс. спортсменов из 205 стран. Они разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Церемония открытия Олимпийских игр – 2024 состоится 26 июля на знаменитой французской реке Сена.