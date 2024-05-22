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Гвардиола в пятый раз получил награду лучшего тренера АПЛ

Футбол Лучший тренер, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 13:27 Фото: Instagram/mancity
Английская Премьер-лига объявила наставника клуба "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу лучшим тренером сезона-2023/24. Испанский специалист получил эту награду в пятый раз в своей карьере, сообщает Zakon.kz.

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Главный тренер "горожан" удостаивается данной премии уже в пятый раз. АПЛ ранее награждал его в 2018, 2019, 2021 и 2023 годах, когда он приводил свой клуб к чемпионскому титулу.

Рекордсменом английских первенств считается сэр Алекс Фергюсон – экс-тренер "Манчестер Юнайтед" брал звание лучшего тренера сезона 11 раз.

"Хочу разделить это звание с моими коллегами. Особенно с Микелем Артетой за невероятную работу, которую он проделывал до финиша АПЛ, доводя нас до предела. Конечно же, с Юргеном Клоппом за незабываемую борьбу на протяжении многих лет. И с Унаи Эмери, который снова совершил нечто невероятное, вывел "Астон Виллу" в Лигу чемпионов. Плюс отмечаю Андони Ираолу за то, что он сделал в "Борнмуте" в своем первом сезоне в АПЛ после тяжелого старта. Для меня большая честь работать рядом с ними и выиграть этот трофей. В будущем постараемся защитить эту награду".Хосеп Гвардиола

Если футбольные функционеры отдали свои голоса наставнику "Сити", то журналисты издания Goal предпочли назвать лучшим тренером АПЛ Унаи Эмери ("Астон Вилла"). Звание лучшего игрока сезона отдано хавбеку "Манчестер Сити" – Филу Фодену.

19 мая Английская Премьер-лига закрыла свою сцену нынешнего сезона, за исключением финального матча за Кубок Англии, там 25 мая встречаются "МЮ" и "МСити".

В заключительном туре АПЛ "горожане" победили "Вест Хэм Юнайтед" (3:1) и завоевали "золото" четвертый сезон подряд.

Команда Гвардиолы проведет свой чемпионский парад 26 мая после противостояния с "манкунианцами".

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