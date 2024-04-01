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"Манчестер Сити" обладает самым дорогим составом среди футбольных клубов

Футбол Дорогой состав, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 18:12 Фото: Instagram/mancity
Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА и лучший клуб планеты 2023 года, британский "Манчестер Сити", имеет в своем составе самых дорогих футболистов мира. На данный час общая стоимость игроков "горожан" составляет 1,27 млрд евро, сообщает Zakon.kz.

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Рыночная стоимость каждого футболиста "Манчестер Сити" опубликована на популярном сайте Transfermarkt. С выводами футбольных финансистов трудно не согласиться, реально "горожане" считаются лучшей командой планеты и имеют в своем составе самых дорогостоящих игроков мира. Эти звезды и приносят клубу необходимые результаты на любом уровне.

Футбол Дорогой Состав, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 18:12

Фото: Instagram/mancity

Самыми дорогими игроками "МанСити" считаются Эрлинг Холанд (180 млн евро), Фил Фоден (130 млн евро) и Родри (110 млн евро).  

Футбол Дорогой Состав, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 18:12

Фото: Instagram/arsenal

В призовую тройку самых дорогих клубов мира вошли еще два коллектива: "Арсенал" (Англия) – 1,12 млрд евро и "Реал" (Испания) – 1,04 млрд.

Футбол Дорогой Состав, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 18:12

Фото: Instagram/realmadrid

Топ-10 самых дорогих клубов мира составили еще ряд команд из Англии и Европы:

4. ПСЖ (Франция) – 1,02 млрд евро;

5. "Бавария" (Германия) – 929 млн евро;

6. "Челси" (Англия) – 928 млн евро;

Футбол Дорогой Состав, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 18:12

Фото: Instagram/liverpoolfc

7. "Ливерпуль" (Англия) – 921 млн евро;

8. "Барселона" (Испания) – 840 млн евро;

9. "Тоттенхэм" (Англия) – 777 млн евро;

10. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 734 млн евро.

Практически все перечисленные команды играют ведущие роли в чемпионатах своих стран и претендуют на чемпионские звания в этом сезоне. 

Многие из них числятся в списке клубов, которые претендуют на нынешний трофей Лиги чемпионов.       

В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы выиграла футбольный требл: Кубок Англии, АПЛ и Лигу чемпионов, добавив к ним также клубный Чемпионат мира.  

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