Месси может вернуться на поле через 10 дней

Уже в ближайшие дни 37-летний аргентинский нападающий, который проходит восстановление от травмы лодыжки, должен вернуться к тренировкам в общей группе.

При этом существует вариант, что Месси успеет восстановиться от своего повреждения к гостевому матчу МЛС против "Чикаго", который запланирован на 1 сентября.

(🌕) LEO MESSI INJURY UPDATE: "Leo is focused on rehab, strengthening his ankle, and taking things slowly. He hasn’t yet trained with the group but will soon join his teammates. There’s hope he might play some minutes against Chicago Fire on August 31, but the key target is the… pic.twitter.com/CZq1YfTlRx