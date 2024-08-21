Месси может вернуться на поле через 10 дней

Утром 21 августа в аргентинских СМИ появилась информация о возможном возвращении на футбольное поле звездного форварда "Интер Майами" Лионеля Месси. Аргентинца ждут в матче МЛС, который пройдет 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

Уже в ближайшие дни 37-летний аргентинский нападающий, который проходит восстановление от травмы лодыжки, должен вернуться к тренировкам в общей группе.

При этом существует вариант, что Месси успеет восстановиться от своего повреждения к гостевому матчу МЛС против "Чикаго", который запланирован на 1 сентября.

(🌕) LEO MESSI INJURY UPDATE: "Leo is focused on rehab, strengthening his ankle, and taking things slowly. He hasn’t yet trained with the group but will soon join his teammates. There’s hope he might play some minutes against Chicago Fire on August 31, but the key target is the… pic.twitter.com/CZq1YfTlRx — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) August 20, 2024

Но есть и другой вариант предполагаемого возвращения Лионеля. Эта дата выпадает на 15 сентября, когда клуб из Флориды примет дома "Филадельфию Юнион".

Месси выступает за "Интер Майами" с июля 2023 года. В текущем турнире МЛС форвард забил 12 голов и оформил 9 передач в 12 играх.

Неделю назад главный тренер "Интер Майами" высказался о сроках восстановления Месси. По состоянию здоровья аргентинец вынужден пропустить ближайшие матчи своей сборной.

