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Месси может вернуться на поле через 10 дней

Футбол Срок Возвращения, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 16:54 Фото: Instagram/leomessi
Утром 21 августа в аргентинских СМИ появилась информация о возможном возвращении на футбольное поле звездного форварда "Интер Майами" Лионеля Месси. Аргентинца ждут в матче МЛС, который пройдет 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

Уже в ближайшие дни 37-летний аргентинский нападающий, который проходит восстановление от травмы лодыжки, должен вернуться к тренировкам в общей группе.

При этом существует вариант, что Месси успеет восстановиться от своего повреждения к гостевому матчу МЛС против "Чикаго", который запланирован на 1 сентября. 

Но есть и другой вариант предполагаемого возвращения Лионеля. Эта дата выпадает на 15 сентября, когда клуб из Флориды примет дома "Филадельфию Юнион". 

Месси выступает за "Интер Майами" с июля 2023 года. В текущем турнире МЛС форвард забил 12 голов и оформил 9 передач в 12 играх.

Неделю назад главный тренер "Интер Майами" высказался о сроках восстановления Месси. По состоянию здоровья аргентинец вынужден пропустить ближайшие матчи своей сборной. 

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