Часть казахстанских спортсменов вылетела на Паралимпиаду-2024

22 августа первый поток казахстанских паралимпийцев отправился на XVII летние Паралимпийские игры в Париж. В состав делегации вошли спортсмены, представляющие сборные по волейболу (сидя), пара настольному теннису и параплаванию, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы МТС РК, наша сборная по волейболу (сидя) впервые за 28 лет получила лицензию на участие в Паралимпийских играх. Таким же достижением можно отметить казахстанскую команду по пара настольному теннису.

В состав команды по параплаванию входят такие известные спортсмены, как чемпионка Паралимпийских игр в Лондоне 2012 года Зульфия Габидуллина, бронзовый призер Паралимпийских игр Токио – 2020 Нурдаулет Жумагали, а также победители международных соревнований Сиязбек Далиев и Амир Муратбеков.

Накануне, 21 августа, премьер-министр РК Олжас Бектенов вручил государственный флаг казахстанским паралимпийцам.

На Паралимпиаду-2024 казахстанские спортсмены всего завоевали 33 лицензии в девяти видах спорта, которые будут разыграны с 28 августа по 8 сентября.