Часть казахстанских спортсменов вылетела на Паралимпиаду-2024
По сведениям пресс-службы МТС РК, наша сборная по волейболу (сидя) впервые за 28 лет получила лицензию на участие в Паралимпийских играх. Таким же достижением можно отметить казахстанскую команду по пара настольному теннису.
В состав команды по параплаванию входят такие известные спортсмены, как чемпионка Паралимпийских игр в Лондоне 2012 года Зульфия Габидуллина, бронзовый призер Паралимпийских игр Токио – 2020 Нурдаулет Жумагали, а также победители международных соревнований Сиязбек Далиев и Амир Муратбеков.
Накануне, 21 августа, премьер-министр РК Олжас Бектенов вручил государственный флаг казахстанским паралимпийцам.
На Паралимпиаду-2024 казахстанские спортсмены всего завоевали 33 лицензии в девяти видах спорта, которые будут разыграны с 28 августа по 8 сентября.