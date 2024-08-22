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Часть казахстанских спортсменов вылетела на Паралимпиаду-2024

Параалимпиада-2024 Вылет Атлетов, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 15:08 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
22 августа первый поток казахстанских паралимпийцев отправился на XVII летние Паралимпийские игры в Париж. В состав делегации вошли спортсмены, представляющие сборные по волейболу (сидя), пара настольному теннису и параплаванию, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы МТС РК, наша сборная по волейболу (сидя) впервые за 28 лет получила лицензию на участие в Паралимпийских играх. Таким же достижением можно отметить казахстанскую команду по пара настольному теннису.

В состав команды по параплаванию входят такие известные спортсмены, как чемпионка Паралимпийских игр в Лондоне 2012 года Зульфия Габидуллина, бронзовый призер Паралимпийских игр Токио – 2020  Нурдаулет Жумагали, а также победители международных соревнований Сиязбек Далиев и Амир Муратбеков.

Накануне, 21 августа, премьер-министр РК Олжас Бектенов вручил государственный флаг казахстанским паралимпийцам.

На Паралимпиаду-2024 казахстанские спортсмены всего завоевали 33 лицензии в девяти видах спорта, которые будут разыграны с 28 августа по 8 сентября.

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