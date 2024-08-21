Олжас Бектенов вручил государственный флаг казахстанским паралимпийцам

21 августа 2024 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с членами сборной Казахстана в преддверии XVII Паралимпийских летних игр-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

В здании Паралимпийского тренировочного центра глава правительства вручил олимпийской сборной Казахстана государственный флаг нашей страны, который спортсмены торжественно пронесут во время церемонии открытия Игр. Соревнования будут проходить с 28 августа по 8 сентября в Париже.

Олжас Бектенов пожелал успехов национальной паралимпийской сборной.

"Паралимпийские игры – это не просто спорт, это подтверждение безграничных способностей человека. Ваша сила воли и смелость достойны преклонения. Миллионы людей вдохновляются вашей самоотверженностью и непоколебимым духом, учатся преодолевать жизненные преграды. Наш флаг, который вы сегодня получаете, – это символ единства и победы. Глава государства отметил, что защита чести страны на главных мировых спортивных состязаниях – почетная задача, большая честь и ответственность. Уверены, что вы достойно представите Казахстан на международной арене и привезете домой новые медали". Олжас Бектенов

Государственный флаг был вручен двум представителям национальной паралимпийской сборной. Один из них – призер Азиатских Паралимпийских игр, 10-кратный чемпион Казахстана Берик Измаганбетов (волейбол сидя).

"Сегодняшний день очень важен для меня. Поднять флаг нашей страны на соревнованиях такого уровня – ­это огромная ответственность. Об участии в Паралимпийских играх мечтает каждый спортсмен. Приложим все усилия для того, чтобы достойно защитить честь Казахстана. В наших сердцах любовь к Родине и огромное стремление к победе". Берик Измаганбетов

Рядом с Бериком Измаганбетовым на параде открытия в Париже будет также победитель ЧРК Севда Алиева (пара пулевая стрельба).

"Каждый из нас прошел долгий путь, преодолел множество испытаний, чтобы оказаться здесь. Но мы знаем, что за нами стоит целая страна, которая верит в нас и поддерживает на каждом шагу. Мы готовы бороться до конца. Обещаем сделать все, чтобы гимн Казахстана звучал гордо на Паралимпийских играх". Севда Алиева

В летних Паралимпийских играх-2024 примут участие 44 казахстанских спортсмена. Наши пара атлеты заработали 33 лицензии в 9 видах спорта: пара плавание, пара пауэрлифтинг, пара легкая атлетика, пара каноэ, пара тхэквондо, волейбол сидя, пара пулевая стрельба, пара настольный теннис и пара дзюдо.

Всего с 1996 года по настоящее время казахстанцы завоевали 7 медалей в истории летней Паралимпиады, 5 из которых привезли с Игр-2020 в Токио. Тогда в нашей копилке было одно "золото", три "серебра" и одна "бронза". Этот результат является самым лучшим в истории казахстанских паралимпийцев.

Ранее руководитель спортивного клуба для лиц с ограниченными возможностями "Елорда" акимата Астаны Азамат Тагаев рассказал о столичных спортсменах, которые примут участие в Паралимпийских играх в Париже-2024.