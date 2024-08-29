Казахстан удачно стартовал на парижской Паралимпиаде-2024

29 августа на летних Паралимпийских играх – 2024 в Париже стартовал первый соревновательный день. За медали французских состязаний первой из казахстанской делегации выступила таеквондистка Милана Красавцева, которая с победы начала свое выступление, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба МОК, наша спортсменка показывает свое мастерство в весе до 52 килограммов с таеквондистами категории К44, у которых повреждения одной или двух верхних конечностей.

За выход в четвертьфинал Паралимпиады-2024 Красавцева сразилась с представительницей Доминиканы – Элизабет Геральдо Диас.

Основное время схватки закончилось в равной борьбе – 8:8, а в дополнительное время нужные два балла заработала казахстанка (10:8).

Таким образом, Милана пробилась в четвертьфинал нынешних Игр, где ее ждет Джессика Гарсия Кихано (Мексика). Этот поединок запланирован на 29 августа в 15:32 по казахстанскому времени.

А накануне на площади Согласия Франции в Париже прошла церемония открытия Паралимпиады-2024, где казахстанский флаг вынесли Берик Измаганбетов (волейбол сидя) и Севда Алиева (пулевая стрельба).

