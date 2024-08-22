Казахстанец Данияр Шаяхметов завоевал "серебро" чемпионата мира по велоспорту
Фото: пресс-служба НОК РК
В Китае казахстанский велосипедист Данияр Шаяхметов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по велоспорту на треке среди юниоров, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы НОК, гонщик стартовал в дисциплине кейрин 22 августа. Он уступив победителю в финале +0,026 секунды и занял второе место. Отметим, что чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров проходит в городе Лоян.
Турнир стартовал 21 августа и продлится до 25 августа.
А казахстанские хоккеисты отправляются за путевкой на Олимпиаду-2026.
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