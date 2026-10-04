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Спорт

Шерзод Давлатов завоевал "серебро" чемпионата мира по дзюдо в Азербайджане

Шерзод Давлатов - серебряный призер чемпионата мира, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 20:01 Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
Казахстанский дзюдоист Шерзод Давлатов завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Баку, сообщает Zakon.kz.

В финале весовой категории до 60 кг он встретился с представителем Азербайджана Ахмедом Юсифовым. В решающей схватке победу одержал хозяин турнира, поэтому Давлатов завершил соревнования на втором месте.

На пути к финалу казахстанец победил Лойка Кудбудинова из Таджикистана, Рауля Брийана Нганджи из Бурунди, чемпиона Панамериканских игр Микела Аугусто из Бразилии, серебряного призера ЧМ Ромена Валадье-Пикара из Франции и японца Рюдзу Нагаяму – чемпиона мира и бронзового призера Олимпиады в Париже.

Чемпионат мира по дзюдо в Баку продлится до 12 октября. В соревнованиях участвуют 622 спортсмена из 93 стран.

Ранее сообщалось, что казахстанец победил японца, вышел в финал ЧМ в Баку и теперь поборется за "золото".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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