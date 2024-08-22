Казахстанка достигла исторического результата на чемпионате мира по борьбе

22 августа 2024 года в столице Иордании Аммане прошел четвертый соревновательный день чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в Аммане прошел четвертый соревновательный день чемпионата мира по греко-римской, женской и вольной борьбе, среди юниоров в возрастной категории до 17 лет.

Выступающая в весовой категории до 65-кг казахстанская девушка борец Улдана Тлеухан завоевала бронзовую медаль чемпионата мира, разгромив в "малом финале" представительницу России Анастасии Команову чистой победой на "туше", при счете 13:2 в свою пользу.

Это не все победы Казахстана за последнее время. Ранее сообщалось, что казахстанец Данияр Шаяхметов завоевал "серебро" чемпионата мира по велоспорту.

