Казахстанки завоевали "серебро" на юниорском чемпионате мира по шорт-треку

Фото: Instagram/polinaomelchuk_

В канадском городе Калгари прошел заключительный день чемпионата мира по шорт-треку среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

В женской эстафете на 3000 метров команда Казахстана в лице Алины Ажгалиевой, Анастасии Галечиной, Зейнеп Кумаркан и Полины Омельчук заняла второе место, уступив победу спортсменкам из Южной Кореи. Тройку призеров замкнула Япония. Женщины, эстафета, 3000 м 1. Южная Корея – 4:13.083. 2. Казахстан – 4:13.651. 3. Япония – 4:13.771. 4. Китай – 4:14.589. 5. Венгрия – 4:14.876. Ранее синхронист Виктор Друзин завоевал "золото" на этапе Кубка мира по артистическому плаванию.

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