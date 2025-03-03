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Спорт

Казахстанки завоевали "серебро" на юниорском чемпионате мира по шорт-треку

Юниоры, спортсменки, шорт-трек, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 06:59 Фото: Instagram/polinaomelchuk_
В канадском городе Калгари прошел заключительный день чемпионата мира по шорт-треку среди юниоров, сообщает Zakon.kz.

В женской эстафете на 3000 метров команда Казахстана в лице Алины Ажгалиевой, Анастасии Галечиной, Зейнеп Кумаркан и Полины Омельчук заняла второе место, уступив победу спортсменкам из Южной Кореи. Тройку призеров замкнула Япония.

Женщины, эстафета, 3000 м

1. Южная Корея – 4:13.083.

2. Казахстан – 4:13.651.

3. Япония – 4:13.771.

4. Китай – 4:14.589.

5. Венгрия – 4:14.876.

Ранее синхронист Виктор Друзин завоевал "золото" на этапе Кубка мира по артистическому плаванию.

Аксинья Титова
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