Казахстанки завоевали "серебро" на юниорском чемпионате мира по шорт-треку
Фото: Instagram/polinaomelchuk_
В канадском городе Калгари прошел заключительный день чемпионата мира по шорт-треку среди юниоров, сообщает Zakon.kz.
В женской эстафете на 3000 метров команда Казахстана в лице Алины Ажгалиевой, Анастасии Галечиной, Зейнеп Кумаркан и Полины Омельчук заняла второе место, уступив победу спортсменкам из Южной Кореи. Тройку призеров замкнула Япония.
Женщины, эстафета, 3000 м
1. Южная Корея – 4:13.083.
2. Казахстан – 4:13.651.
3. Япония – 4:13.771.
4. Китай – 4:14.589.
5. Венгрия – 4:14.876.
Ранее синхронист Виктор Друзин завоевал "золото" на этапе Кубка мира по артистическому плаванию.
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