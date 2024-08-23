Казахстанка стала единственной обладательницей 8 дана по тхэквондо в Центральной Азии

Чемпионка мира по тхэквондо, алматинка Светлана Кан стала обладательницей 8-го дана и получила престижный статус Гранд-мастера. Она единственная спортсменка в Казахстане и Центральной Азии, которой присвоена столь высокая степень мастерства, сообщает Zakon.kz.

Для Светланы Кан это самый высокий показатель в карьере на данный момент. Она также имеет за плечами многократные победы на мировых чемпионатах и международных соревнованиях по тхэквондо.

Светлана Кан стала первой спортсменкой из Казахстана, которая достигла 8-го дана как среди женщин, так и среди мужчин. 21 августа она успешно сдала экзамен во Всемирной федерации тхэквондо в Куккивоне (Южная Корея).

Фото: Cho Yuna

Светлане Кан удалось обойти участников из 15 стран и получить самый высокий балл за первое место в турнире. С победой и получением одной из высших степеней мастерства Светлану поздравил Гранд-мастер Ли Донг Суп, президент Всемирного учебного центра Куккивон.

"Восьмой дан в тхэквондо – это одна из наивысших ступеней достижений спортсмена, статус Гранд-мастера. Далее уже идет 9 дан – самый почетный. Я совершенствуюсь в спорте, чтобы достичь этого высокого статуса". Светлана Кан

Даны – это ступени мастерства в тхэквондо. Обладателями 7 и 8 данов становятся мастера, разбирающиеся во всех тонкостях тхэквондо. Как правило, такие мастера имеют своих учеников – обладателей 1-6 данов, а также собственные школы.

На данный момент более 900 таэквондистов имеют 7 дан мастерства, более 800 человек – 8 дан, и очень немного спортсменов с 9-м даном. Среди обладателей 8 и 9 данов есть женщины, но их очень мало. В основном это спортсменки из Южной и Северной Кореи.

"Получение статуса Гранд-мастера по тхэквондо – это не цель всей моей жизни. Но это высокая планка, которую я сейчас готова преодолеть. Считаю, что это круто – достигать высоких результатов в спорте. Мне нравится ставить перед собой цели и побеждать. Я никогда не останавливаюсь перед препятствиями и всегда ставлю для себя все новые и новые цели. Я не остановлюсь на 8 дане, обязательно дойду до девятого". Светлана Кан

Стоит подчеркнуть, что боевой 8 дан дается только спортсменам. Квалификация подразумевает серьезную подготовку к экзаменам, тхэквондист должен продемонстрировать комиссии самый высокий уровень мастерства.

К сдаче квалификационных экзаменов на 8 дан многие спортсмены по боевым видам искусств приходят в возрасте за 50 лет, и Светлана Кан – одна из самых молодых таэквондистов, кто решился на этот шаг.

Если Светлана прославляет нашу страну в мире корейских единоборств, то Бибисара Асаубаева в эти дни находится в двух шагах от титула победителя женского Гран-при в Тбилиси.