"Астана" на выезде сыграла с вице-чемпионами Норвегии

22 августа футбольный клуб "Астана" на выезде сыграл с норвежским клубом в первом матче раунда плей-офф Лиги Конференций, сообщает Zakon.kz.

Матч проходил в норвежском городе Берген.

Наши футболисты не смогли противостоять соперникам и проиграли со счетом 2:0.

Фото: Facebook/skbrann

Хозяева одержали победу благодаря голам норвежцев Феликса Хорне и Бора Финне .Ответный матч пройдет в Алматы 29 августа. Сильнейшая команда по сумме двух встреч выйдет в основной раунд, а проигравшая завершит еврокубковую кампанию.

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