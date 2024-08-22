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"Астана" на выезде сыграла с вице-чемпионами Норвегии

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 23:55 Фото: Instagram/fca.astana
22 августа футбольный клуб "Астана" на выезде сыграл с норвежским клубом в первом матче раунда плей-офф Лиги Конференций, сообщает Zakon.kz.

Матч проходил в норвежском городе Берген.

Наши футболисты не смогли противостоять соперникам и проиграли со счетом 2:0.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 23:55

Фото: Facebook/skbrann

Хозяева одержали победу благодаря голам норвежцев Феликса Хорне и Бора Финне .Ответный матч пройдет в Алматы 29 августа. Сильнейшая команда по сумме двух встреч выйдет в основной раунд, а проигравшая завершит еврокубковую кампанию.

А в Китае казахстанский велосипедист Данияр Шаяхметов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по велоспорту на треке среди юниоров.

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