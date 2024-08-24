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Вышло видео захватывающей победы казахстанских футзалистов над Таджикистаном

Футзал Победа Астана, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 22:30 Фото: Instagram/kff_team
22 и 24 августа на столичном паркете в ходе учебно-тренировочных сборов команда Казахстана по футзалу провела две товарищеские встречи, где соперниками были гости из Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

Первый товарищеский матч со сборной Таджикистана завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев площадки. Авторами голов стали Биржан Оразов, Даурен Турсагулов и Акжол Дарибай, который забил свой первый гол в составе казахстанской дружины.

В ответном поединке подопечные Кака снова выиграли – 4:3, но эта победа досталась с большим трудом. Наши футзалисты по ходу игры проигрывали три раза и все время догоняли.

Сначала ворота сборной Таджикистана поразил Арнольд Кнауб, затем Азат Валиуллин стал автором дубля во втором тайме, сравняв счет 3:3.

Гром грянул за 12 секунд до финального свистка, когда пушечный выстрел лидера казахстанской сборной Дугласа поставил точку в матче и подарил нашей команде победу. Таким образом, сборная Казахстана одержала две победы над одним из участников будущего мирового первенства в Узбекистане.

Теперь в рамках подготовки к ЧМ-2024 дружина Кака 8 сентября сыграет товарищеский матч с победителями футзального мундиаля 8-летней давности, командой Аргентины.

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