Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Чемпионат мира по якутской борьбе начался в Кыргызстане

Хапсагай, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 06:50 Фото: yk24
25 августа в столичном дворце спорта стартовал первый в истории чемпионат мира по национальной якутской борьбе хапсагай, сообщает Zakon.kz.

Хапсагай – якутская национальная борьба. Для победы нужно, чтобы соперник коснулся земли любой частью тела за исключением стоп. Принять участие в мировом первенстве в Бишкеке откликнулись борцы из 34 стран.

На днях вышло видео захватывающей победы казахстанских футзалистов над Таджикистаном.

Читайте также

Хоккей
Хоккеисты сборной Казахстана победили в Чехии
казахстанская спортсменка завоевала &quot;бронзу&quot; на ЧМ
Казахстанская спортсменка завоевала "бронзу" в гребле на каноэ-одиночке на ЧМ в Самарканде
ЧМ в Иордании
Казахстанские вольники завоевали "серебро" и "бронзу" на ЧМ в Иордании
Алия Абди
Кыргызстан 2024 год Спортсмены Борьба Бишкек
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Концерт
Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену
возможная девушка Павла Дурова
С кем был Павел Дуров во время задержания в Париже
telegram
Впервые о задержании Павла Дурова высказалась команда Telegram
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: