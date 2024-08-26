Чемпионат мира по якутской борьбе начался в Кыргызстане

Фото: yk24

25 августа в столичном дворце спорта стартовал первый в истории чемпионат мира по национальной якутской борьбе хапсагай, сообщает Zakon.kz.

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