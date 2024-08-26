Чемпионат мира по якутской борьбе начался в Кыргызстане
Фото: yk24
25 августа в столичном дворце спорта стартовал первый в истории чемпионат мира по национальной якутской борьбе хапсагай, сообщает Zakon.kz.
Хапсагай – якутская национальная борьба. Для победы нужно, чтобы соперник коснулся земли любой частью тела за исключением стоп. Принять участие в мировом первенстве в Бишкеке откликнулись борцы из 34 стран.
На днях вышло видео захватывающей победы казахстанских футзалистов над Таджикистаном.
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