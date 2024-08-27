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Паралимпиада-2024: Казахстан представит Камила Досмалова

Паралимпиада-2024, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 06:54 Фото: Министерство туризма и спорта РК
В Министерстве туризма и спорта РК рассказали, кто из тхэквондистов представит Казахстан на Паралимпиаде-2024, сообщает Zakon.kz.

Камила Досмалова поедет отстаивать честь Казахстана на Паралимпиаде в Париже. Выступающая в весовой категории 57 кг по пара-тхэквондо, является мастером спорта международного класса и серебряным призером пара Азиатских игр в Ханчжоу (Китай).

Спортсменка также является победителем чемпионатов Азии, мира и Европы, многократной призершей гран-при.

Камила отмечает, что приложит все усилия, чтобы добиться хороших результатов на Паралимпийских играх и принести стране призовые места.

Ранее стал известен стрелок, который представит Казахстан на Паралимпиаде-2024.

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