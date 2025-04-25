Заявление Минтуризма по выплатам призерам Олимпиады и Паралимпиады-2024

В Министерстве туризма и спорта (МТС) Казахстана заявили, что призерам Олимпиады и Паралимпиады, прошедших в прошлом году, направлены государственные выплаты, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля 2025 года, из Telegram-канала ведомства.

"Правительством РК принято постановление о предоставлении денежных вознаграждений победителям и призерам XXXIII летних Олимпийских игр и XVII летних Паралимпийских игр, состоявшихся в 2024 году в Париже. Согласно постановлению, из правительственного резерва уже направлены выплаты спортсменам и их тренерам. Всего денежное вознаграждение получат 49 спортсменов и 63 тренера", – говорится в заявлении Минтуризма и спорта РК, распространенном в пятницу.

В соответствии с действующим законодательством предусмотрены следующие размеры денежных вознаграждений:

за 1-е место – 250 000 долларов;

за 2-е место – 150 000 долларов;

за 3-е место – 75 000 долларов;

за 4-е место – 30 000 долларов;

за 5-е место – 10 000 долларов;

за 6-е место – 5000 долларов.

"Денежное вознаграждение предусмотрено также для первого, личного и главного тренеров призеров". Пресс-служба МТС РК

Кроме того, как заверили в ведомстве, победителям и призерам Олимпиады и Паралимпиады оказывается поддержка местными исполнительными органами.

"В частности, акиматы предоставляют спортсменам квартиры из местного коммунального жилищного фонда на безвозмездной основе". Пресс-служба МТС РК

Ранее некоторые казахстанские спортсмены – победители и призеры Олимпиады и Паралимпиады – рассказали, что не получили от государства выплат и квартир.

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23 апреля 2025 года о ситуации с предоставлением жилья призерам Олимпиады-2024 рассказали в Управлении спорта Алматы.