"Ювентус" единолично возглавил Серию А с новым наставником

Один из самых титулованных и сильнейших футбольных клубов Италии, туринский "Ювентус" уверенно начал новый сезон в Серии А. К этому часу "Старая Синьора", которую недавно возглавил 41-летний Тьяго Мотта, одержала подряд две победы, сообщает Zakon.kz.

Благодаря двум этим победам "черно-белые" сейчас занимают первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата в высшем дивизионе.

В ночь на 27 августа команда Тьяго Мотты в гостях переиграла "Верону" с крупным счетом 3:0, в рамках 2-го тура Серии А.

В этом матче дубль в свой актив записал форвард "Старой Синьоры" Душан Влахович. Автором еще одного мяча стал 21-летний защитник Николо Савона, дебютировавший в итальянском первенстве.

Ранее "Ювентус" в стартовом матче нового сезона разгромил "Комо" – 3:0.

Фото: Instagram/juventus

Таким образом, Тьяго Мотта, который был назначен два месяца назад на пост главного тренера 36-кратного чемпиона Италии, одержал вторую подряд победу.

В третьем туре Серии А "бьянконери" ждет серьезный экзамен, 1 сентября они встретятся дома с "Ромой".

Тем временем новая бразильская звезда "Реала", 18-летний Эндрик в прошедшие выходные установил рекорд в истории королевского клуба.