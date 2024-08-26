Новая бразильская звезда "Реала" установил рекорд в истории клуба

25 августа в рамках второго тура Ла Лиги мадридский футбольный клуб "Реал" разгромил "Вальядолид" (3:0). Одним из героев этого матча стал Эндрик, самый молодой легионер в истории королевской дружины, который забил гол в своей дебютной игре, сообщает Zakon.kz.

Бразильский новичок впервые вышел на поле в майке "сливочных", заменив Килиана Мбаппе и в конце встречи с "Вальядолидом" оформил гол, установив окончательный счет 3:0.

"Очень счастлив, сбылась моя мечта. Был мой дебют, могу только благодарить Бога за все, что со мной происходит. Очень рад играть вместе с великими игроками, которых видел только в видеоиграх. Я новичок, которому нужно многому научиться, продолжаю работать, ожидая своего часа. Мы с семьей счастливы быть на "Бернабеу". Они знают, через что мы прошли. Разделить этот момент с ними это прекрасно". Игрок "Реала" Эндрик

Эндрик забил мяч в возрасте 18 лет и 35 дней, став самым молодым иностранным футболистом в истории "Галактикос" в официальных играх.

Прежним рекордом владел француз Рафаэль Варан. 13 лет назад он забил в поединке с "Райо Вальекано", когда ему было 18 лет и 152 дня.

В прошедшем матче с "Вальядолидом" авторами еще двух голов в составе "Реала" стали Федерико Вальверде и Браим Диас.

"Должны радоваться, когда побеждаем, учитывая трудности, которые были в начале игры. Слишком мягко действовали с мячом, играли в медленном темпе. Второй тайм был гораздо более активным, команда стала действовать компактнее, возвращая мяч после потерь. Не только атака, но и оборона сыграла лучше по сравнению с предыдущим матчем. У Эндрика очень большой потенциал, в голевом моменте он показал себя, очень быстр в контроле и силен на добивании. Игроки должны нести определенную ответственность". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Обыграв "Вальядолид", команда Анчелотти продлила свою рекордную беспроигрышную серию до 34 матчей. "Мадридцы" никому не проигрывают в Ла Лиге еще с прошлого сезона, за это время они одержали 25 побед и девять игр свели к ничьей.

Неделю назад королевский клуб упустил победу на старте испанского чемпионата, сыграв вничью с "Мальоркой" – 1:1.